Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 17:06
    Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

    Азербайджан не заинтересован в нестабильной ситуации в соседних государствах.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов на 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

    По его словам, страна придает большое значение отношениям с соседними государствами:

    "Наша позиция в отношении Ирана абсолютно ясна. Азербайджан совершенно не заинтересован в нестабильной ситуации в соседних странах".

    Сеидов подчеркнул, что Азербайджан полностью поддерживает территориальную целостность Украины: "Российско-украинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим и политическим путем. Международное право должно полностью соблюдаться, глобальная безопасность учитываться в первую очередь".

    Он также отметил прогресс в процессе нормализации отношений с Арменией: "В настоящее время обсуждается вопрос мира с Арменией, который находится на решающем этапе. По сути, мир практически достигнут".

    Самед Сеидов парламент Турция Грузия Иран
    Səməd Seyidov: Azərbaycan qonşu ölkələrdə qeyri-sabit vəziyyətin olmasında maraqlı deyil

    Последние новости

    17:22

    В Азербайджане обновлен перечень особо охраняемых жизнеобеспечивающих объектов

    Инфраструктура
    17:13

    Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта

    ИКТ
    17:12

    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    Другие страны
    17:08

    Зеленский: ЕС найдет способ обойти вето Венгрии по кредиту для Украины в 90 млрд евро

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    17:07

    Фуат Октай: Нормализация отношений с Арменией укрепит стабильность в регионе

    В регионе
    17:07
    Фото

    АЖД заявили о необходимости усиления координации по Среднему коридору

    Инфраструктура
    17:06

    Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

    Внешняя политика
    17:02

    Самхарадзе: Нормализация между Баку и Ереваном стабилизирует ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей