Самед Сеидов: Азербайджан выступает за стабильность в соседних странах

Азербайджан не заинтересован в нестабильной ситуации в соседних государствах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов на 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

По его словам, страна придает большое значение отношениям с соседними государствами:

"Наша позиция в отношении Ирана абсолютно ясна. Азербайджан совершенно не заинтересован в нестабильной ситуации в соседних странах".

Сеидов подчеркнул, что Азербайджан полностью поддерживает территориальную целостность Украины: "Российско-украинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим и политическим путем. Международное право должно полностью соблюдаться, глобальная безопасность учитываться в первую очередь".

Он также отметил прогресс в процессе нормализации отношений с Арменией: "В настоящее время обсуждается вопрос мира с Арменией, который находится на решающем этапе. По сути, мир практически достигнут".