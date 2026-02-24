İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Səməd Seyidov: Azərbaycan qonşu ölkələrdə qeyri-sabit vəziyyətin olmasında maraqlı deyil

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 16:32
    Səməd Seyidov: Azərbaycan qonşu ölkələrdə qeyri-sabit vəziyyətin olmasında maraqlı deyil
    Səməd Seyidov

    Azərbaycan qonşu ölkələrdə qeyri-sabit vəziyyətin olmasında maraqlı deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov Bakıda keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələrinin onuncu üçtərəfli iclasında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qonşu ölkələrlə münasibətlərə ciddi əhəmiyyət verir:

    "İranla bağlı mövqeyimiz tam aydındır. Azərbaycan qonşu ölkələrdə qeyri-sabit vəziyyətin olmasında heç də maraqlı deyil".

    Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir:

    "Rusiya-Ukrayna münaqişəsi diplomatik və siyasi yolla həll olunmalıdır. Beynəlxalq qanuna tam əməl edilməli, qlobal təhlükəsizlik nəzərə alınmalıdır".

    S.Seyidov həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı normallaşma prosesinə də toxunub:

    "Hazırda Ermənistanla sülh məsələsi müzakirə olunur, çox həlledici mərhələdədir. Əslində, sülhə praktik olaraq nail olunub".

    Səməd Seyidov üçtərəfli iclas Azərbaycanla Ermənistan

    Son xəbərlər

    17:03

    Bakıda evlərdən 12 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    17:01

    Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişib

    Biznes
    17:01
    Foto

    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    17:01

    Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar verib

    Maliyyə
    16:54

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsi hazırlayacaq

    İnfrastruktur
    16:50

    Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdır

    Digər ölkələr
    16:42
    Foto

    Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:40

    Nikoloz Samxaradze: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma regionun mənzərəsini sabitləşdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti