Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Сахиль Бабаев: Азербайджан и Сербия готовят для подписания 13 документов

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 10:30
    Сахиль Бабаев: Азербайджан и Сербия готовят для подписания 13 документов

    Азербайджан и Сербия готовят для подписания 13 межправительственных документов.

    Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом заявил министр финансов Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Сербией Сахиль Бабаев.

    "На данный момент мы подписали 57 документов, еще 13 находятся на рассмотрении и скоро также будут подписаны. Таким образом, мы создаем стабильную и надежную институциональную базу, которая позволит нашим бизнесменам и гражданам общаться, сотрудничать и работать вместе", - сказал Бабаев.

    По его словам, между Баку и Белградом также существует возможность сотрудничества в области сельского хозяйства.

    "Мы обсудили (на заседании МПК в Белграде 23 октября - ред.) этот потенциал и согласились с тем, что обе страны имеют очень качественные продукты, которые они могут предложить. Я считаю, что торговля и совместные предприятия в этом секторе могут иметь важное значение для дальнейшего развития наших отношений", - сказал Бабаев, отметив, что на заседании межправкомиссии также обсуждалось сотрудничество в сфере туризма.

    Азербайджан Сербия межправкомиссия Сахиль Бабаев туризм

    Последние новости

    11:04

    В Армении задержали лжеполицейских за похищение иностранцев

    В регионе
    11:03
    Фото

    Азербайджан принял участие в Тбилисском финансовом саммите

    Финансы
    11:02

    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    10:56

    Комитет по коррупции начал производство в отношении омбудсмена Армении

    В регионе
    10:52

    Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом

    В регионе
    10:46

    Копыркин: "Маршрут Трампа" обсуждается в диалоге РФ-Армения на высшем уровне

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Баку проходит мероприятие, посвященное открытию Арбитражного центра

    Внешняя политика
    10:38

    Президент ассоциации: В Азербайджане проводятся важные судебно-правовые реформы

    Внутренняя политика
    10:31

    Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

    В регионе
    Лента новостей