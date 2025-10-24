Сахиль Бабаев: Азербайджан и Сербия готовят для подписания 13 документов

Азербайджан и Сербия готовят для подписания 13 межправительственных документов.

Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом заявил министр финансов Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Сербией Сахиль Бабаев.

"На данный момент мы подписали 57 документов, еще 13 находятся на рассмотрении и скоро также будут подписаны. Таким образом, мы создаем стабильную и надежную институциональную базу, которая позволит нашим бизнесменам и гражданам общаться, сотрудничать и работать вместе", - сказал Бабаев.

По его словам, между Баку и Белградом также существует возможность сотрудничества в области сельского хозяйства.

"Мы обсудили (на заседании МПК в Белграде 23 октября - ред.) этот потенциал и согласились с тем, что обе страны имеют очень качественные продукты, которые они могут предложить. Я считаю, что торговля и совместные предприятия в этом секторе могут иметь важное значение для дальнейшего развития наших отношений", - сказал Бабаев, отметив, что на заседании межправкомиссии также обсуждалось сотрудничество в сфере туризма.