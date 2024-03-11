Сахиба Гафарова встретилась с президентом Казахстана

В Милли Меджлисе состоялась встреча с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, находящемся с государственным визитом в Азербайджане.

В Милли Меджлисе состоялась встреча с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, находящемся с государственным визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в отделе связей с прессой и общественностью Милли Меджлиса, высокого гостя встретила председатель парламента Сахиба Гафарова.

Президент Казахстана ознакомился с залом заседаний Милли Меджлиса.

Отметив, что в нашей стране с большим вниманием следят за государственным визитом президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, встречами и переговорами, проведенными с президентом Ильхамом Алиевым, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что этот визит, как очередное проявление дружбы и братства двух народов, внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение связей между нашими странами.

Было отмечено, что азербайджанский и казахский народы связаны друг с другом общими культурными и духовными корнями. Именно на этой прочной основе построены связи, которые после восстановления нашими странами своей независимости с каждым днем расширяются и достигли уже уровня стратегического партнерства и союзничества.

Коснувшись связей наших парламентов, председатель Милли Меджлиса сказала, что одним из факторов, оказывающих важное и позитивное влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном, является взаимодействие законодательных органов.

В ходе беседы также было подчеркнуто значение взаимодействия в международных организациях. Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время в мире наблюдается ряд негативных процессов, вызывают обеспокоенность такие тенденции, как двойные стандарты, исламофобия. В таких условиях наше двустороннее сотрудничество приобретает еще большее значение.

Коснувшись, в частности, значения сотрудничества в рамках ТЮРКПА, председатель Милли Меджлиса напомнила, что президент Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся в парламенте церемонии инаугурации, определил в качестве приоритета сотрудничество в рамках Организации тюркских государств. Глава Азербайджанского государства, в частности, отметил, что наша семья – это тюркский мир, и мы должны сообща постараться превратить Организацию тюркских государств в важного актора и силовой центр на глобальной арене. Сахиба Гафарова подчеркнула, что парламентариям также следует продолжать совместные усилия для дальнейшего укрепления ТЮРКПА. Деятельность в рамках ТЮРКПА еще больше сближает наши народы, открывает большие возможности для углубления и укрепления связей между нашими странами.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан и посещением Милли Меджлиса, президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на посту председателя Сената Казахстана трижды побывал в Милли Меджлисе Азербайджана. Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что это тоже является примером его уважения к парламенту и народу Азербайджана.

Подчеркнув, что Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что это возлагает на нас особые обязательства.

Говоря о возрастающей роли Азербайджана в регионе, президент Казахстана подчеркнул, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах. Он напомнил, что основные темы переговоров с президентом Ильхамом Алиевым также были связаны с вопросами сотрудничества в нефтегазовой сфере, в области логистики, цифровых технологий, промышленности и других отраслях.

В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об успехах, достигнутых Казахстаном в экономике, промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве и других сферах, и перспективных планах. С удовлетворением коснувшись сотрудничества наших стран в рамках транспортно-логистических проектов, проекта Среднего коридора и пр., глава государства Казахстана также подчеркнул значение развития отношений в гуманитарной сфере. В этом контексте он выразил уверенность в том, что проведенные в Азербайджане Дни культуры Казахстана еще больше сблизили наши народы. Он поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку, оказанную проведению Дней культуры Казахстана в Баку, и сообщил, что на повестке дня находится также проведение Дней культуры Азербайджана в Казахстане.

Высоко оценив роль парламентской дипломатии в развитии межгосударственных отношений, Президент Казахстана коснулся значения конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации тюркских государств. Высокий гость выразил удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в этой области. Он отметил, что межпарламентские связи являются важным направлением отношений между нашими странами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значение сотрудничества в ряде парламентских организаций.

Сахиба Гафарова сказала, что сегодня между законодательными органами двух стран налажено весьма плодотворное сотрудничество. Милли Меджлис Азербайджана поддерживает хорошие связи и тесные контакты как с Мажилисом, так и Сенатом парламента Казахстана. В законодательных органах обеих стран действуют группы дружбы, взаимные визиты наших депутатов, проведение регулярных встреч во влиятельных международных парламентских организациях вносят вклад в развитие двусторонних связей.

Было отмечено, что имеются широкие возможности для дальнейшего углубления межпарламентских связей. Эффективное взаимодействие между парламентскими комитетами считается одним из важных направлений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.