    Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Малайзии

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 19:47
    Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Малайзии

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Тан Шри Дато Джохари Бин Абдулом.

    Как сообщает Report, спикер парламента Малайзии выразил благодарность за участие делегации парламента Азербайджана в 46-й Генеральной Ассамблее АСЕАН.

    В ходе встречи была выражена удовлетворенность сотрудничеством парламентов в международных организациях, отмечены возможности для совместной деятельности в парламентской сети Движения неприсоединения.

    На встрече обсуждались перспективы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

