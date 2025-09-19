Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Малайзии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Тан Шри Дато Джохари Бин Абдулом.

Как сообщает Report, спикер парламента Малайзии выразил благодарность за участие делегации парламента Азербайджана в 46-й Генеральной Ассамблее АСЕАН.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность сотрудничеством парламентов в международных организациях, отмечены возможности для совместной деятельности в парламентской сети Движения неприсоединения.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.