Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Малайзии
Внешняя политика
- 19 сентября, 2025
- 19:47
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Тан Шри Дато Джохари Бин Абдулом.
Как сообщает Report, спикер парламента Малайзии выразил благодарность за участие делегации парламента Азербайджана в 46-й Генеральной Ассамблее АСЕАН.
В ходе встречи была выражена удовлетворенность сотрудничеством парламентов в международных организациях, отмечены возможности для совместной деятельности в парламентской сети Движения неприсоединения.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
