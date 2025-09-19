İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 19:02
    Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri Tan Sri Dato Johari Bin Abdul ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, Nümayəndələr Palatasının sədri Milli Məclisin sədrini səmimiyyətlə salamlayaraq, Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin AİPA-nın 46-cı Baş Assambleyasında iştirakına görə təşəkkürünü bildirib.

    O bu cür parlamentlərarası platformaların ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün gözəl fürsət olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Söhbət zamanı parlamentlərimizin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığından məmnunluq ifadə olunub, xüsusilə də Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsində birgə fəaliyyət üçün geniş imkanların olduğu qeyd edilib.

    Azərbaycan və Malayziyanın qanunvericilik orqanlarının parlamentlərarası təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığından danışan Sahibə Qafarova, bu baxımdan AİPA-nın 46-cı Baş Assambleyasının əhəmiyyətini qeyd edib.

    Görüşdə Azərbaycan və Malayziya parlamentləri arasında əməkdaşlığın gələcək perspektivlərindən danışılıb, bu cür görüşlərin və aparılan danışıqların parlamentlərimiz arasında uğurlu əlaqələri təsdiq etdiyi qeyd olunub.

    Söhbət zamanı Milli Məclisin sədri Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslər, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması, hökumətimiz tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma işləri haqda məlumat verib.

    Spiker Sahibə Qafarova, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Vaşinqtona son işgüzar səfəri kontekstində Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi haqda fikirlərini bölüşüb.

    Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Foto
    Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Малайзии
    Foto
    Azerbaijani speaker meets with chairman of Malaysia's House of Representatives

    Son xəbərlər

    20:28

    Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb

    Hadisə
    20:23

    Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4

    Futbol
    20:23
    Foto

    Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədib

    Hadisə
    20:22

    Bakıda məktəbdə pul yığdığı iddia olunan direktor işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    20:21

    Kaya Kallas Rusiyanın Estoniya hava məkanını pozmasını təhlükəli təxribat adlandırıb

    Digər ölkələr
    20:16

    Paşinyan Aİ komissarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    20:08

    BMT Fələstin Prezidentinə Baş Assambleyada çıxış etməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    20:02

    Tramp Çinə səfər etmək niyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:59

    Ruanda Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti