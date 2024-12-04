Сахиба Гафарова встретилась с Мевлютом Чавушоглу

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с экс-министром иностранных дел Турции, депутатом Великого национального собрания Турции и главой делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с экс-министром иностранных дел Турции, депутатом Великого национального собрания Турции и главой делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи было отмечено, что контакты между председателями парламентов, группами дружбы и депутатами играют важную роль в развитии отношений между двумя странами.

Также было отмечено, что законодательные органы и депутаты выступают с единой позиции во всех международных парламентских организациях.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе.

Стороны отметили значимость международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".