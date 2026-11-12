В Азербайджане более 340 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

В Азербайджане число получивших стартап-сертификаты субъектов МСБ превысило 340.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественным объединениям и религиозным структурам, по культуре.

По его словам, с 2027 года срок налоговых льгот для субъектов МСБ продлевается с 3 до 7 лет:

"Кроме того, с 2027 года для резидентов технологических парков с долей государственного участия менее 51% вводится пакет налоговых льгот сроком на 20 лет. Он включает освобождение от налогов на прибыль, имущество и землю, льготы по социальному страхованию, а также нулевую ставку подоходного налога на заработную плату работников. Крупные предприниматели смогут воспользоваться этой льготой при соблюдении определенных экспортных требований. Создана правовая база для венчурных фондов и краудфандинга. Это позволит предпринимателям финансировать свои идеи не только за счет банковских кредитов, но и за счет инвесторского капитала".