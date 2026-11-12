В Азербайджане молодые предприниматели получили более 6 млн манатов льготных кредитов

ОАО "Фонд развития азербайджанского бизнеса" в январе-октябре 2026 года выделило молодым предпринимателям более 6 млн манатов льготных кредитов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, а также культуры в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, кредиты получили свыше 110 молодых предпринимателей. Выделенные средства были направлены на реализацию проектов в таких сферах, как промышленное производство, сельское хозяйство, услуги и туризм.

"Кроме того, в целях развития человеческого капитала Центр анализа и координации IV промышленной революции при министерстве организует тренинги в сотрудничестве с международными платформами. Стратегическое партнерство с ведущими мировыми компаниями в области центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта открывает новые возможности для высококвалифицированных молодых специалистов", - добавил заместитель министра.