Тюркский инвестфонд осуществил первую операцию по финансированию в Турции

Тюркский инвестиционный фонд (ТИФ) обязался выделить $10 млн в рамках пятилетнего финансирования на общую сумму 170 млн долларов, организованного Нидерландским банком развития (FMO), для расширения доступа микро-, малых и средних предприятий в сельской местности к финансовым ресурсам, поддержки женщин-предпринимателей, содействия устойчивому сельскому хозяйству и зеленым инвестициям.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, ТИФ осуществил первую операцию по финансированию в Турции - государстве - учредителе Фонда, присоединившись к международному синдицированному кредиту для банка Şekerbank. Обязательство Фонда является частью пятилетней кредитной линии с приоритетным правом требования, организованной FMO для поддержки деятельности Şekerbank в сфере инклюзивного и устойчивого банковского обслуживания. Cиндикат состоит из семи участников и объединяет международные институты финансирования развития и инвесторов, ориентированных на достижение положительного социального и экологического эффекта. Помимо Тюркского инвестиционного фонда, в него входят FMO, Proparco - подразделение Группы Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на финансировании частного сектора, Австрийский банк развития (Oesterreichische Entwicklungsbank AG, OeEB), Финский фонд промышленного сотрудничества (Finnfund), Микрофинансовый фонд BlueOrchard (BOMF) и responsAbility Investments AG.

Şekerbank был основан в 1953 году в Эскишехире на сбережения фермеров - участников кооперативов по выращиванию сахарной свеклы. Головной офис банка находится в Стамбуле, его акции торгуются на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul). Банк располагает 239 отделениями в 68 провинциях. Привлеченные средства Şekerbank направит на кредитование микро-, малых и средних предприятий, работающих в сельской местности и занимающихся трансграничной торговлей и оказанием услуг, предприятий, принадлежащих женщинам или возглавляемых ими, а также инвестиционных проектов в области устойчивого сельского хозяйства и зеленого перехода.

Генеральный директор ТИФ Рамиль Бабаев заявил: "Участвуя в этом кредите, мы осуществляем нашу первую операцию по финансированию в Турции. Мы рады сотрудничеству с Şekerbank. Его 73-летний опыт работы в банковском секторе и широкий охват микро-, малых и средних предприятий в сельской местности создают прочную основу для нашего сотрудничества. Наше участие в этой операции объединяет два ключевых направления мандата Фонда: развитие частного сектора за счет расширения доступа к финансовым услугам и региональную экономическую интеграцию. Средства Фонда предназначены для клиентов Şekerbank, которые ведут трансграничную торговлю и оказывают услуги, расширяют свой бизнес или создают совместные предприятия с партнерами из наших государств-членов. Мы благодарим Şekerbank за приверженность этим общим целям, а FMO - за формирование кредитного синдиката".

ТИФ - первый международный финансовый институт, совместно учрежденный тюркскими государствами для укрепления экономического сотрудничества, расширения внутрирегиональной торговли и поддержки устойчивого развития в тюркском мире. Созданный по решению Совета глав государств Организации тюркских государств Фонд финансирует проекты в таких приоритетных областях, как устойчивое развитие микро-, малых и средних предприятий и расширение доступа к финансовым услугам, физическая и цифровая инфраструктура, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также трансграничная торговля. Для реализации своего мандата Фонд активно использует механизмы софинансирования и совместного инвестирования с ведущими многосторонними банками развития и институтами финансирования развития.