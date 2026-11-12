В павильоне Азербайджана на COP31 обсудили системы раннего предупреждения опасных явлений

В павильоне Азербайджана в рамках COP31, проходящего в Анталье, прошло мероприятие на тему "Прогнозирование, ориентированное на оценку воздействия, и системы раннего предупреждения в тюркских государствах".

Как сообщает Report, на мероприятии выступили министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, исполнительный директор представительства Организации тюркских государств в Венгрии Балаж Хендрикс и директор департамента партнерств в целях развития и реализации программ Всемирной метеорологической организации Дэниел Калл.

В выступлениях подчеркнута важность более широкого применения систем раннего предупреждения о рисках наводнений, засухи, штормов и интенсивных осадков, вызываемых изменением климата, а также роль регионального сотрудничества. Отмечена роль Союза метеорологических служб тюркского мира как координирующей платформы в этой сфере.

В рамках мероприятия состоялась панельная сессия "Региональный обзор систем раннего предупреждения о многих опасных явлениях", на которой обсудили применение современных технологий прогнозирования, расширение возможностей мониторинга и обмен данными.