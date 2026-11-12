Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    В павильоне Азербайджана на COP31 обсудили системы раннего предупреждения опасных явлений

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 12:20
    В павильоне Азербайджана на COP31 обсудили системы раннего предупреждения опасных явлений

    В павильоне Азербайджана в рамках COP31, проходящего в Анталье, прошло мероприятие на тему "Прогнозирование, ориентированное на оценку воздействия, и системы раннего предупреждения в тюркских государствах".

    Как сообщает Report, на мероприятии выступили министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, исполнительный директор представительства Организации тюркских государств в Венгрии Балаж Хендрикс и директор департамента партнерств в целях развития и реализации программ Всемирной метеорологической организации Дэниел Калл.

    В выступлениях подчеркнута важность более широкого применения систем раннего предупреждения о рисках наводнений, засухи, штормов и интенсивных осадков, вызываемых изменением климата, а также роль регионального сотрудничества. Отмечена роль Союза метеорологических служб тюркского мира как координирующей платформы в этой сфере.

    В рамках мероприятия состоялась панельная сессия "Региональный обзор систем раннего предупреждения о многих опасных явлениях", на которой обсудили применение современных технологий прогнозирования, расширение возможностей мониторинга и обмен данными.

    В павильоне Азербайджана на COP31 обсудили системы раннего предупреждения опасных явлений
    В павильоне Азербайджана на COP31 обсудили системы раннего предупреждения опасных явлений
    В павильоне Азербайджана на COP31 обсудили системы раннего предупреждения опасных явлений

    COP31 Организация тюркских государств (ОТГ)
    Фото
    COP31-in Azərbaycan pavilyonunda erkən xəbərdarlıq sistemləri müzakirə olunub
    Фото
    Early warning systems discussed at Azerbaijani Pavilion during COP31
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