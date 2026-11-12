İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    COP31-in Azərbaycan pavilyonunda erkən xəbərdarlıq sistemləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 11:44
    COP31-in Azərbaycan pavilyonunda erkən xəbərdarlıq sistemləri müzakirə olunub

    Antalyada keçirilən COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda "Türk dövlətlərində təsirə əsaslanan proqnozlaşdırma və erkən xəbərdarlıq" mövzusunda tədbir təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Macarıstandakı Nümayəndəliyinin icraçı direktoru Balaj Hendrix və Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının İnkişaf Tərəfdaşlıqları və Proqramların İcrası Departamentinin direktoru Daniel Kull çıxış ediblər.

    Çıxışlarda iqlim dəyişmələrinin yaratdığı daşqın, quraqlıq, fırtına, güclü və intensiv yağıntı kimi risklərə qarşı erkən xəbərdarlıq sistemlərinin gücləndirilməsinin və regional əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb, Türk Dünyası Meteorologiya Birliyinin bu sahədə əlaqələndirici platforma kimi rolu qeyd edilib.

    Tədbir çərçivəsində "Çoxtəhlükəli erkən xəbərdarlıq sistemlərinə regional baxış" mövzusunda panel sessiyası keçirilib. Sessiyada müasir proqnozlaşdırma texnologiyalarının tətbiqi, monitorinq imkanlarının genişləndirilməsi və məlumat mübadiləsi məsələləri müzakirə olunub.

    COP31-in Azərbaycan pavilyonunda erkən xəbərdarlıq sistemləri müzakirə olunub
    COP31-in Azərbaycan pavilyonunda erkən xəbərdarlıq sistemləri müzakirə olunub
    COP31-in Azərbaycan pavilyonunda erkən xəbərdarlıq sistemləri müzakirə olunub
    Rəşad İsmayılov COP31 Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN)
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    В павильоне Азербайджана на COP31 обсудили системы раннего предупреждения опасных явлений
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    Early warning systems discussed at Azerbaijani Pavilion during COP31
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