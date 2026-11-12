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    На перспективной структуре Гошадаш начались сейсморазведочные работы

    Энергетика
    • 12 ноября, 2026
    • 12:13
    На перспективной структуре Гошадаш начались сейсморазведочные работы

    Компания Caspian Geo приступила к проведению сейсморазведочных работ с использованием метода 3D OBN (донные сейсмоприемники) на перспективной структуре Гошадаш, расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как передает Report, данную информацию управляющий директор SOCAR Exploration Кямран Захид опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

    Заказчиком указанных работ выступает SOCAR Exploration. Согласно заявлению К. Захида, это уже третий сейсморазведочный проект, реализуемый под руководством компании на протяжении последних 12 месяцев, после двух успешно завершенных съемок за рубежом.

    "Новые данные, полученные в процессе проведения работ, дадут возможность осуществить комплексную оценку перспективных объектов и станут базой для планирования дальнейших поисково-разведочных скважин", - отметил К. Захид.

    Отметим, что перспективная структура Гошадаш располагается к северо-западу от Апшеронского архипелага, на континентальном шельфе Азербайджана в Каспийском море, на удалении около 15 км от побережья. Глубина моря в данной зоне варьируется от 10 до 50 м. Известно, что в период с 1957 по 1977 год в этом районе уже осуществлялись сейсмические исследования.

    SOCAR Exploration представляет собой подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ответственное за проведение внутренней и международной геологоразведки, оценку запасов углеводородов и коммерческую деятельность.

    Кямран Захид Месторождение Гошадаш Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Caspian Geo SOCAR Exploration Сейсморазведка
    "Qoşadaş" perspektiv strukturunda seysmik kəşfiyyat işlərinə başlanılıb
    Caspian Geo starts 3D seismic exploration at Goshadash structure in Caspian Sea
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