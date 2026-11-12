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    "Qoşadaş" perspektiv strukturunda seysmik kəşfiyyat işlərinə başlanılıb

    Energetika
    • 12 noyabr, 2026
    • 12:46
    Qoşadaş perspektiv strukturunda seysmik kəşfiyyat işlərinə başlanılıb

    "Caspian Geo" şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Qoşadaş" perspektiv strukturunda 3D OBN ("Ocean Bottom Node", Dəniz Dibi Nodlar) metodundan istifadə etməklə seysmik kəşfiyyat işlərinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "SOCAR Exploration" şirkətinin idarəedici direktoru Kamran Zahid öz sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    Qeyd olunan işlərin sifarişçisi "SOCAR Exploration" şirkətidir.

    K.Zahidin sözlərinə görə, bu, xaricdə uğurla başa çatdırılmış iki çəkilişdən sonra, son 12 ay ərzində şirkətin rəhbərliyi altında həyata keçirilən üçüncü seysmik kəşfiyyat layihəsidir.

    "İşlərin aparılması prosesində əldə edilən yeni məlumatlar perspektiv obyektlərin kompleks qiymətləndirilməsini həyata keçirməyə imkan verəcək və gələcək axtarış-kəşfiyyat quyularının planlaşdırılması üçün baza olacaq", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, "Qoşadaş" perspektiv strukturu Abşeron arxipelaqından şimal-qərbdə, Xəzər dənizində Azərbaycanın kontinental şelfində, sahildən təxminən 15 km məsafədə yerləşir. Bu zonada dənizin dərinliyi 10 metrdən 50 metrə qədər dəyişir. Məlumdur ki, 1957-1977-ci illər ərzində bu ərazidə artıq seysmik tədqiqatlar həyata keçirilib.

    "SOCAR Exploration" Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) daxili və beynəlxalq geoloji kəşfiyyatın aparılması, karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və kommersiya fəaliyyəti üçün cavabdeh olan bölməsidir.

    Kamran Zahid Qoşadaş Seysmik kəşfiyyat işləri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) SOCAR Exploration Xəzər dənizi Caspian Geo
    На перспективной структуре Гошадаш начались сейсморазведочные работы
    Caspian Geo starts 3D seismic exploration at Goshadash structure in Caspian Sea
    MiniBoss
    MiniBoss

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