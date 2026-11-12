ЦИК: Число кандидатов в президенты Кыргызстана выросло до 10 человек

Мамбетжунус Абылов подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения.

Как передает Report, об этом сообщает 24 kg.

Таким образом, он стал десятым претендентом на должность главы государства.

Отметим, что прием заявлений о выдвижении завершается сегодня в полночь.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года.

В 1996–1998 годах он занимал пост министра чрезвычайных ситуаций. Позже работал послом Кыргызстана в Малайзии и Турции.