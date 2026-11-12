Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    ЦИК: Число кандидатов в президенты Кыргызстана выросло до 10 человек

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 12:09
    ЦИК: Число кандидатов в президенты Кыргызстана выросло до 10 человек

    Мамбетжунус Абылов подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения.

    Как передает Report, об этом сообщает 24 kg.

    Таким образом, он стал десятым претендентом на должность главы государства.

    Отметим, что прием заявлений о выдвижении завершается сегодня в полночь.

    Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года.

    В 1996–1998 годах он занимал пост министра чрезвычайных ситуаций. Позже работал послом Кыргызстана в Малайзии и Турции.

    Президентские выборы Кыргызстан
    Qırğızıstanda prezidentliyə namizədlərin sayı 10 nəfərə çatıb
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