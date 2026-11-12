ЦИК: Число кандидатов в президенты Кыргызстана выросло до 10 человек
В регионе
- 12 ноября, 2026
- 12:09
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Мамбетжунус Абылов подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения.
Как передает Report, об этом сообщает 24 kg.
Таким образом, он стал десятым претендентом на должность главы государства.
Отметим, что прием заявлений о выдвижении завершается сегодня в полночь.
Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года.
В 1996–1998 годах он занимал пост министра чрезвычайных ситуаций. Позже работал послом Кыргызстана в Малайзии и Турции.
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