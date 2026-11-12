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    В Казахстане восстановят 2,2 тыс. км каналов в рамках проекта по Северному Аралу

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 12:26
    В Казахстане восстановят 2,2 тыс. км каналов в рамках проекта по Северному Аралу

    В Казахстане в 2027–2030 годах планируется восстановить 2,2 тыс. километров водоканалов в рамках масштабного проекта "Северное Аральское море и модернизация ирригационных систем".

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом на брифинге сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Жандос Салимов.

    По его словам, на первом этапе сформирован перечень из 131 проекта, которые будут реализованы в Туркестанской и Кызылординской областях страны. Данный план уже получил одобрение координационного совета правительства Казахстана и предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины, восстановление 2,2 тыс. км каналов, а также автоматизацию 1,4 тыс. км оросительных систем.

    Основная цель проекта - улучшение экологической ситуации в Приаралье, увеличение объема воды в северной части Аральского моря и стабилизация его уровня.

    Модернизация водохозяйственной инфраструктуры также направлена на повышение эффективности использования водных ресурсов и обеспечение устойчивого водоснабжения сельскохозяйственных районов.

    Реализация проекта запланирована на 2027-2030 годы.

    Ирригационные системы Водоснабжение Казахстан Аральское море
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