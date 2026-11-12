В Азербайджане обновлена форма отчета о взыскании госпошлины

В соответствии с изменениями в закон "О государственной пошлине", форма и порядок составления "Отчета о взыскании государственной пошлины" представлены в новой редакции соответствующим приказом Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГНС.

В связи с этим прежняя форма отчета и документы, подтверждающие порядок его составления, утратили силу. Ознакомиться с обновленной формой отчета и порядком составления можно по ссылке.