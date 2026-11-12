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    "Dövlət rüsumunun tutulması haqqında hesabat"ın forması yenilənib

    Biznes
    • 12 noyabr, 2026
    • 11:49
    Dövlət rüsumunun tutulması haqqında hesabatın forması yenilənib

    "Dövlət rüsumu haqqında" qanunda edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin müvafiq əmri ilə "Dövlət rüsumunun tutulması haqqında hesabat"ın forması və "Dövlət rüsumunun tutulması haqqında hesabat"ın tərtib edilməsi Qaydası yeni redaksiyada təsdiq olunub.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Bununla əlaqədar əvvəlki hesabat forması və onun tərtib edilməsi qaydasını təsdiq edən sənədlər qüvvədən düşüb. Yenilənmiş hesabat forması və tərtib edilməsi qaydası ilə keçid vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    Dövlət rüsumu Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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