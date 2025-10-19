Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем МПС

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2025
    • 22:00
    Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем МПС

    Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочи визитом в Женеве, встретилась в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) с генеральным секретарем организации Мартином Чунгонгом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского парламента.

    На встрече обсуждались вопросы текущего и будущего сотрудничества между Милли Меджлисом и Межпарламентским Союзом. Стороны отметили, что такие контакты вносят важный вклад в развитие отношений между организацией и Азербайджаном.

    В ходе беседы было подчеркнуто, что такие мероприятия являются важной и удобной платформой для обсуждения важных международных вопросов, и была констатирована важная роль МПС в углублении сотрудничества между государствами-членами организации.

    На встрече также была высоко оценена деятельность Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, и достижения в направлении институционального развития организации и повышения ее международного авторитета под председательством Милли Меджлиса.

