Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь армянского спикера

"Как представитель страны, которая уничтожила леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы, загрязнила землю и реки во время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана, спикер парламента Армении не имеет моральн

"Как представитель страны, которая уничтожила леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы, загрязнила землю и реки во время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана, спикер парламента Армении не имеет морального права говорить о какой-либо "экологической обеспокоенности" на суверенных территориях Азербайджана".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, об этом спикер Сахиба Гафарова заявила на брифинге по итогам 55-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в ответ на необоснованные заявления спикера парламента Армении.

Сахиба Гафарова отметила, что абсурдность претензий армянского спикера заключается в том, что эти претензии против Азербайджана выдвинуты представителем страны, которая осуществляла этнические чистки и массовые убийства в течение 30-летней оккупации, вынудила около 1 миллион азербайджанцев покинуть родные края, уничтожила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану.

Спикер также подчеркнула, что претензии относительно "оккупации" Азербайджаном суверенной территории Армении совершенно беспочвенны.