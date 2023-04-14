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Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь армянского спикера

Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь армянского спикера "Как представитель страны, которая уничтожила леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы, загрязнила землю и реки во время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана, спикер парламента Армении не имеет моральн
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 19:15
Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь армянского спикера

"Как представитель страны, которая уничтожила леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы, загрязнила землю и реки во время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана, спикер парламента Армении не имеет морального права говорить о какой-либо "экологической обеспокоенности" на суверенных территориях Азербайджана".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, об этом спикер Сахиба Гафарова заявила на брифинге по итогам 55-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в ответ на необоснованные заявления спикера парламента Армении.

Сахиба Гафарова отметила, что абсурдность претензий армянского спикера заключается в том, что эти претензии против Азербайджана выдвинуты представителем страны, которая осуществляла этнические чистки и массовые убийства в течение 30-летней оккупации, вынудила около 1 миллион азербайджанцев покинуть родные края, уничтожила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану.

Спикер также подчеркнула, что претензии относительно "оккупации" Азербайджаном суверенной территории Армении совершенно беспочвенны.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova növbəti dəfə Ermənistan parlamenti spikerinin yalanlarını ifşa edib

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