    Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Госсовета Омана

    Внешняя политика
    • 29 января, 2026
    • 19:52
    Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Госсовета Омана

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман встретилась с председателем Государственного Совета Шейхом Абдулмаликом Аль Халили.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения опираются на дружбу, взаимоуважение и взаимопонимание между странами.

    Было отмечено, что историческое, религиозное и культурное сходство между нашими народами предоставляет широкие возможности для развития отношений. Во время беседы состоялся обмен мнениями о связях между законодательными органами двух стран, и подчеркивалось, что межпарламентское взаимодействие вносит вклад в дальнейшее развитие партнерства.

    Собеседники высказали удовлетворение углублением в последние годы связей на парламентском уровне. Особенно отмечалось, что встречные визиты на уровне председателей парламентов и усиление контактов в рамках различных международных организаций существенно сказались на расширении связей Омана и Азербайджана.

    Шейх Абдулмалик Аль Халили выразил уверенность в том, что первый официальный визит спикера Милли Меджлиса в Оман будет способствовать еще большему развитию двусторонних связей.

    Подчеркивалось, что у наших парламентов имеется успешный опыт сотрудничества - как на двусторонней основе, так и на международных парламентских площадках. В том числе, демонстрируется взаимоподдержка в таких организациях, как Межпарламентский Союз, Азиатская парламентская ассамблея и Организация исламского сотрудничества.

    Сахиба Гафарова, подчеркивая значение сотрудничества в созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской сети Движения неприсоединения, выразила удовлетворение активной вовлеченностью парламента Омана в организации.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Фото
    Sahibə Qafarova Oman Sultanlığı Dövlət Şurasının sədri ilə görüşüb
    Фото
    Milli Majlis Speaker meets with Chairman of State Council of Oman
