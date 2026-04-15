    Внешняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 19:58
    Сахиба Гафарова: Проведение WUF13 в очередной раз подтверждает доверие к Азербайджану

    Проведение в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) после успешной организации COP29 стало очередным подтверждением доверия к способности страны консолидировать усилия международного сообщества перед глобальными вызовами.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 5-й конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Стамбуле.

    Она напомнила, что 2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры", подчеркнув значительный опыт страны в этой сфере.

    По словам Гафаровой, под руководством президента Ильхама Алиева в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются масштабные проекты по восстановлению и строительству. "На этих территориях на основе передовых градостроительных принципов возводятся новые населенные пункты, транспортная, энергетическая и экономическая инфраструктура, и здесь внедряются инновационные концепции, включая "зеленую энергетическую зону", "умный город" и "нулевые отходы". Три национальных городских форума, организованных в рамках партнерства с Программой ООН по населенным пунктам, стали важной площадкой для обмена опытом и внесли вклад в укрепление сотрудничества в этой сфере", - сказала Гафарова.

    По словам спикера, WUF13 станет важным этапом оценки реализации Новой городской повестки, в рамках которого будут подведены итоги прошедшего десятилетия и определены приоритеты до 2036 года.

    Гафарова призвала участников активно включиться в работу форума и учитывать его результаты при решении проблем, связанных с ускоренной урбанизацией.

    Сахиба Гафарова Всемирный форум городов (WUF13) Движение неприсоединения глобальные вызовы Проблемы градостроительства Программа ООН по населенным пунктам Устойчивое развитие городов
    Sahibə Qafarova: WUF13-ə ev sahibliyi Azərbaycanın birgə səyləri birləşdirmək bacarığına göstərilən etimaddır

