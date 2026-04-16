Сахиба Гафарова приняла участие в открытии 152-й Ассамблеи МПС в Турции

Находящаяся с рабочим визитом в Стамбуле парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой приняла участие в церемонии открытия 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Как сообщает Report, на мероприятии выступили спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, президент МПС Тулия Аксон, генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг и координатор ООН Бабатунде Ахонси, которые отметили актуальность предстоящих обсуждений и пожелали успехов работе ассамблеи.

В мероприятии на тему "Укрепление надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений" будут обсуждены инициативы, направленные на дальнейшее усиление деятельности парламентов в этом направлении, а также рассмотрены возможности сотрудничества в данной сфере.