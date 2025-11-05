Сахиба Гафарова находится в Белене для участия в COP30

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в городе Белен в Бразилии для участия в климатической конференции COP30.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу парламента.

В аэропорту Белена спикера встретили посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз и официальные лица.

Делегация примет участие в различных мероприятиях и сессиях COP30.