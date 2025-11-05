Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Сахиба Гафарова находится в Белене для участия в COP30

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 17:15
    Сахиба Гафарова находится в Белене для участия в COP30

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в городе Белен в Бразилии для участия в климатической конференции COP30.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу парламента.

    В аэропорту Белена спикера встретили посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз и официальные лица.

    Делегация примет участие в различных мероприятиях и сессиях COP30.

    Сахиба Гафарова Белен COP30
    Sahibə Qafarova COP30-da iştirak etmək üçün Braziliyada işgüzar səfərdədir
    Speaker of Azerbaijani parliament attends COP30 session in Brazil

