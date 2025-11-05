İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sahibə Qafarova COP30-da iştirak etmək üçün Braziliyada işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 17:05
    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 30-cu sessiyasında (COP30) iştirak etmək üçün Braziliyanın Belem şəhərində işgüzar səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Braziliya Hərbi Hava Qüvvələrinin Belem hava limanında Milli Məclisin sədrini Azərbaycanın Braziliyadakı səfiri Rəşad Novruz və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti COP30 tədbirlərində iştirak edəcək, sessiyada müzakirə olunan məsələlərə münasibət bildirəcək.

    Milli Məclis Sahibə Qafarova Braziliya COP30 işgüzar səfər
    Сахиба Гафарова находится в Белене для участия в COP30
    Speaker of Azerbaijani parliament attends COP30 session in Brazil

