Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сахиба Гафарова находится с визитом в Омане

    Внешняя политика
    • 28 января, 2026
    • 16:14
    Сахиба Гафарова находится с визитом в Омане

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня прибыла в Оман с официальным визитом.

    Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

    Парламентскую делегацию во главе со спикером Милли Меджлиса в международном аэропорту Маската встретили член парламентской группы дружбы с Азербайджаном Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) Омана Мухаммед бин Салим ас-Сулеймани, члены Меджлиса аш-Шура, посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов и другие официальные лица.

    В рамках визита Сахиба Гафарова планирует провести ряд встреч с официальными лицами страны.

    Милли Меджлис Сахиба Гафарова Оман
    Фото
    Sahibə Qafarova Omanda səfərdədir
    Фото
    Sahiba Gafarova pays official visit to Oman

    Последние новости

    17:30

    Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами

    Инфраструктура
    17:30

    Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

    В регионе
    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    Лента новостей