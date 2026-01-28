Сахиба Гафарова находится с визитом в Омане

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня прибыла в Оман с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

Парламентскую делегацию во главе со спикером Милли Меджлиса в международном аэропорту Маската встретили член парламентской группы дружбы с Азербайджаном Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) Омана Мухаммед бин Салим ас-Сулеймани, члены Меджлиса аш-Шура, посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов и другие официальные лица.

В рамках визита Сахиба Гафарова планирует провести ряд встреч с официальными лицами страны.