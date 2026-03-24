Сахиба Гафарова находится с визитом в Китае
Внешняя политика
- 24 марта, 2026
- 15:04
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в китайском городе Боао для участия в Боаоском Азиатском форуме.
Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Спикера Милли Меджлиса в международном аэропорту Цюнхай Боао встретили вице-губернатор провинции Хайнань Ян Гуйцян, посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрены выступление спикера на официальной церемонии открытия Боаоского Азиатского форума, а также проведение ряда встреч.
