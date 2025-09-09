Сахиба Гафарова: Мирные инициативы Трампа имеют исключительно важное значение для Южного Кавказа

Инициативы президента США Дональда Трампа, основанные на принципах мира и сотрудничества, имеют исключительно важное значение для региона Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на специальном заседании парламента.

Она подчеркнула, что развитие американо-азербайджанских отношений является вопросом первостепенной важности.

"Коварные планы против нашей страны были мастерски предотвращены. Подписание совместной декларации и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа знаменуют торжество истины и справедливости", - сказала спикер.