    Сахиба Гафарова: Мирные инициативы Трампа имеют исключительно важное значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 11:27
    Инициативы президента США Дональда Трампа, основанные на принципах мира и сотрудничества, имеют исключительно важное значение для региона Южного Кавказа.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на специальном заседании парламента.

    Она подчеркнула, что развитие американо-азербайджанских отношений является вопросом первостепенной важности.

    "Коварные планы против нашей страны были мастерски предотвращены. Подписание совместной декларации и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа знаменуют торжество истины и справедливости", - сказала спикер.

    Лента новостей