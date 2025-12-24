Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 21:07
    Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович,

    От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения.

    Под Вашим руководством братская Азербайджанская Республика добилась больших успехов в политическом и экономическом развитии и обрела особый авторитет на международной арене.

    Высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

    Уверен, что посредством проведения содержательных и результативных переговоров в рамках Вашего предстоящего государственного визита в Кыргызстан мы с Вами создадим предпосылки для дальнейшего развития кыргызско-азербайджанских отношений.

    Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, а братскому народу Азербайджана – мира и развития".

    Ильхам Алиев Садыр Жапаров Поздравительное письмо
    Sadır Japarov İlham Əliyevə: Qırğızıstana qarşıdan gələn səfəriniz çərçivəsində münasibətlərin inkişafı üçün zəmin yaradacağıq
    Sadyr Zhaparov congratulates Ilham Aliyev

    Последние новости

    21:43

    WP: США намерены перестроить склады под центры содержания нелегальных мигрантов

    Другие страны
    21:41

    Президент клуба "Фенербахче" задержан в рамках расследования по делу о наркотиках

    Футбол
    21:39

    Ильхам Алиев: К сожалению, врагов у нас было намного больше, чем друзей

    Внутренняя политика
    21:32

    Президент: Говорившие "Карабах – это Армения, и точка" были вынуждены заявить "Карабах – это Азербайджан!"

    Внутренняя политика
    21:29

    В Турции задержана женщина, находившаяся в розыске 8 лет по подозрению в терроризме

    В регионе
    21:07

    Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    21:06
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    20:57
    Фото

    В Грозном состоялось открытие мемориальной плиты в память о жертвах крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    20:48

    Хикмет Гаджиев: Рано говорить об участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе

    Внешняя политика
    Лента новостей