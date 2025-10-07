Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:53
Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Он добавил, что для достижения общих целей в тюркском мире необходимы инновации.
Президент Кыргызстана обратил внимание на то, что 30 ноября в его стране пройдут парламентские выборы, и они ожидают наблюдателей из тюркских государств.
Он также отметил, что 6-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в 2026 году, имеют большое значение.
Последние новости
14:10
Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палатыВнешняя политика
14:08
Ильхам Алиев предложил торжественно отметить 100-летний юбилей I Тюркологического съездаВнешняя политика
14:05
Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и БеларусьюДругие страны
14:00
Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГВнешняя политика
14:00
Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие срокиИнфраструктура
13:59
Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕСВ регионе
13:54
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физикеНаука и образование
13:53
Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙВнешняя политика
13:51