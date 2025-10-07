Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:53
    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Он добавил, что для достижения общих целей в тюркском мире необходимы инновации.

    Президент Кыргызстана обратил внимание на то, что 30 ноября в его стране пройдут парламентские выборы, и они ожидают наблюдателей из тюркских государств.

    Он также отметил, что 6-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в 2026 году, имеют большое значение.

    Садыр Жапаров Саммит ОТГ ТЮРКСОЙ
    Sadır Japarov: Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir

    Последние новости

    14:10

    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палаты

    Внешняя политика
    14:08

    Ильхам Алиев предложил торжественно отметить 100-летний юбилей I Тюркологического съезда

    Внешняя политика
    14:05

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Другие страны
    14:00

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    14:00

    Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

    Инфраструктура
    13:59

    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    13:54

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    13:53

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    13:51

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    Лента новостей