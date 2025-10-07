Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Он добавил, что для достижения общих целей в тюркском мире необходимы инновации.

Президент Кыргызстана обратил внимание на то, что 30 ноября в его стране пройдут парламентские выборы, и они ожидают наблюдателей из тюркских государств.

Он также отметил, что 6-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в 2026 году, имеют большое значение.