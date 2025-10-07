İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sadır Japarov: Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:45
    Sadır Japarov: Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir

    Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçirilən 12-ci Zirvə görüşündə danışıb.

    O əlavə edib ki, Türk dünyasında ortaq hədəflərə çatmaq üçün yenilik vacibdir.

    Qırğızıstan Prezidenti daha sonra 30 noyabrda ölkəsində parlament seçkilərinin keçiriləcəyini və Türk dövlətlərindən müşahidəçi gözlədiklərini diqqətə çatdırıb.

    O, həmçinin 2026-cı ildə Qırğızıstanda keçiriləcək 6-cı Dünya Köçəri Oyunlarının böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.

    Sadır Japarov Qırğızıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı TÜRKSOY
    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ
    Sadyr Japarov: Kyrgyzstan supports implementation of reforms in TURKSOY

