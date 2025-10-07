Sadır Japarov: Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 13:45
Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçirilən 12-ci Zirvə görüşündə danışıb.
O əlavə edib ki, Türk dünyasında ortaq hədəflərə çatmaq üçün yenilik vacibdir.
Qırğızıstan Prezidenti daha sonra 30 noyabrda ölkəsində parlament seçkilərinin keçiriləcəyini və Türk dövlətlərindən müşahidəçi gözlədiklərini diqqətə çatdırıb.
O, həmçinin 2026-cı ildə Qırğızıstanda keçiriləcək 6-cı Dünya Köçəri Oyunlarının böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.
Son xəbərlər
15:15
Azərbaycanın TDT Katibliyinin hesabına köçürdüyü 2 milyon dolların bir hissəsinin nəyə xərclənəcəyi açıqlanıbXarici siyasət
15:15
Azərbaycan 2029-cu ildə Dünya Bankı və IMF-nin illik toplantısına ev sahibliyi etmək üçün qısa siyahıya düşübMaliyyə
15:13
Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdirXarici siyasət
15:12
Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcəkXarici siyasət
15:12
Rəy
HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRHAnalitika
15:09
III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİBKomanda
15:06
Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilərBiznes
15:04
Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilibDigər
15:03