БОС осуществило крупную выплату в рамках системы "Зеленая карта"
Финансы
- 08 декабря, 2025
- 11:56
Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана осуществило крупную выплату в рамках международной системы страхования "Зеленая карта".
Как сообщает Report со ссылкой на бюро, в Германии была произведена выплата в размере 161 тыс. 21 манат (81 тыс. 418 евро) в связи с ДТП, произошедшим по вине водителя автомобиля с казахстанскими государственным номерным знаком, который имел азербайджанскую "Зеленую карту".
Всего в январе-ноябре текущего года по вине владельцев азербайджанских "Зеленых карт" произошло 336 дорожно-транспортных происшествий в Турции, Латвии, Литве, Польше, Италии, Германии, Бельгии и Болгарии. По этим страховым случаям выплачено 804 тыс. 290 манатов.
Последние новости
12:37
Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из ИчеришехераKультурная политика
12:33
Амруллаев: "История Азербайджана" будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школахНаука и образование
12:30
Азербайджанский дизель может полностью вытеснить российский на рынке ГрузииЭнергетика
12:22
Фото
Кыргызская делегация посетила Торговый центр "Абшерон" в БакуДругие
12:22
Фото
Джейхун Байрамов встретился с Аббасом АрагчиВнешняя политика
12:21
Посольство: Визит генерала Маккини укрепляет оборонное сотрудничество между США и АзербайджаномВнешняя политика
12:21
Минсельхоз: Азербайджан сбалансировал импорт и экспорт в агросектореАПК
12:10
Фото
В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма"Внешняя политика
12:07