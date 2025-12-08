БОС осуществило крупную выплату в рамках системы "Зеленая карта"

Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана осуществило крупную выплату в рамках международной системы страхования "Зеленая карта".

Как сообщает Report со ссылкой на бюро, в Германии была произведена выплата в размере 161 тыс. 21 манат (81 тыс. 418 евро) в связи с ДТП, произошедшим по вине водителя автомобиля с казахстанскими государственным номерным знаком, который имел азербайджанскую "Зеленую карту".

Всего в январе-ноябре текущего года по вине владельцев азербайджанских "Зеленых карт" произошло 336 дорожно-транспортных происшествий в Турции, Латвии, Литве, Польше, Италии, Германии, Бельгии и Болгарии. По этим страховым случаям выплачено 804 тыс. 290 манатов.