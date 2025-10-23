Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Русиф Гусейнов: Армен Григорян изложил позицию Еревана по мирной повестке с Баку

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 13:21
    Русиф Гусейнов: Армен Григорян изложил позицию Еревана по мирной повестке с Баку

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во время встречи с представителями гражданского общества Азербайджана и Армении высказал позицию Еревана по вопросам мирной повестки с Баку.

    Об этом Report заявил директор Аналитического центра Топчубашова, политолог Русиф Гусейнов, один из участников встречи представителей гражданских обществ двух стран в Ереване.

    По словам Гусейнова, организация подобного визита в Армению является историческим событием и результатом исключительно двусторонней инициативы.

    "Участники встречи имели возможность пообщаться с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и выслушать его мнение. Для азербайджанских экспертов было крайне важно узнать позицию официального Еревана по мирному процессу, а также обсудить ряд актуальных вопросов. Армен Григорян также сделал акцент на ряде оптимистичных тем", - отметил он.

    Политолог подчеркнул, что основной целью подобных контактов является сохранение последовательности и устойчивости мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    Напомним, что 22 октября в Ереване по инициативе группы представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана и при поддержке официальных структур прошел двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества двух стран. В мероприятии участвовал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

    Русиф Гусейнов Армен Григорян мирная повестка круглый стол Ереван
    Rusif Hüseynov: Armen Qriqoryan iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşdə nikbin mövzulara köklənmişdi

    Лента новостей