Русиф Гусейнов: Армен Григорян изложил позицию Еревана по мирной повестке с Баку

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во время встречи с представителями гражданского общества Азербайджана и Армении высказал позицию Еревана по вопросам мирной повестки с Баку.

Об этом Report заявил директор Аналитического центра Топчубашова, политолог Русиф Гусейнов, один из участников встречи представителей гражданских обществ двух стран в Ереване.

По словам Гусейнова, организация подобного визита в Армению является историческим событием и результатом исключительно двусторонней инициативы.

"Участники встречи имели возможность пообщаться с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и выслушать его мнение. Для азербайджанских экспертов было крайне важно узнать позицию официального Еревана по мирному процессу, а также обсудить ряд актуальных вопросов. Армен Григорян также сделал акцент на ряде оптимистичных тем", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что основной целью подобных контактов является сохранение последовательности и устойчивости мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что 22 октября в Ереване по инициативе группы представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана и при поддержке официальных структур прошел двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества двух стран. В мероприятии участвовал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.