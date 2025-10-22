Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и Азербайджана

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 19:00
    В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и Азербайджана

    В Ереване по инициативе группы представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана и при поддержке официальных структур прошел двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества двух стран. В мероприятии участвовал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Офис Совбеза Армении.

    В круглом столе с армянской стороны приняли участие Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян. Азербайджанскую сторону представляли Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамил Искандерли, Камала Мамедова и Диляра Эфендиева.

    В ходе обсуждений участники затронули широкий спектр актуальных вопросов, включая перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, гуманитарные вопросы, экономические и логистические возможности в условиях нормализации отношений и дальнейшие меры по укреплению доверия. Особое внимание было уделено разработке планов и перспективам совместных действий группы.

    А.Григорян подчеркнул важность данного мероприятия. Он высоко оценил проведение подобных встреч в рамках процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, отметив, что они направлены на укрепление доверия и установление прямых контактов между обществами двух стран.

    В ходе встречи с участниками он подчеркнул, что вовлечение различных слоев общества только укрепит мир.

    Представители гражданского общества подчеркнули важность продолжения подобных инициатив, направленных на укрепление взаимного доверия, сотрудничества и достижение устойчивого мира в регионе.

    гражданское общество Армения Азербайджан Совбез Армении встреча в Ереване
    İrəvanda Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri arasında dəyirmi masa keçirilib

    Последние новости

    19:21

    Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города Корча

    Энергетика
    19:09

    АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

    Инфраструктура
    19:07

    На станции метро "Нариманов" скончался пассажир

    Инфраструктура
    19:06

    Бездымная трансформация: от риска к альтернативе

    Бизнес
    19:00

    В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и Азербайджана

    В регионе
    18:58

    Осман Бойраз: Средний коридор проходит через регион с минимальными геополитические рисками

    В регионе
    18:57

    Хуситы освободили 12 сотрудников ООН

    Другие страны
    18:54

    В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцев

    Внешняя политика
    18:44

    Кнессет одобрил в первом чтении закон об аннексии Западного берега

    Другие страны
    Лента новостей