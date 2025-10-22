В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и Азербайджана

В Ереване по инициативе группы представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана и при поддержке официальных структур прошел двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества двух стран. В мероприятии участвовал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Офис Совбеза Армении.

В круглом столе с армянской стороны приняли участие Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян. Азербайджанскую сторону представляли Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамил Искандерли, Камала Мамедова и Диляра Эфендиева.

В ходе обсуждений участники затронули широкий спектр актуальных вопросов, включая перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, гуманитарные вопросы, экономические и логистические возможности в условиях нормализации отношений и дальнейшие меры по укреплению доверия. Особое внимание было уделено разработке планов и перспективам совместных действий группы.

А.Григорян подчеркнул важность данного мероприятия. Он высоко оценил проведение подобных встреч в рамках процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, отметив, что они направлены на укрепление доверия и установление прямых контактов между обществами двух стран.

В ходе встречи с участниками он подчеркнул, что вовлечение различных слоев общества только укрепит мир.

Представители гражданского общества подчеркнули важность продолжения подобных инициатив, направленных на укрепление взаимного доверия, сотрудничества и достижение устойчивого мира в регионе.