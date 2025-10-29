Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmət

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 11:10
    Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmət

    Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmət.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Сената Румынии Мирча Абрудеан на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

    Он предложил наладить сотрудничество между парламентскими комитетами двух стран.

    "Модель ASAN xidmət Азербайджана в сфере цифровизации уже применяется в нашей стране. Также мы можем создать совместную парламентскую группу для укрепления сотрудничества в сфере цифрового удостоверения личности, государственных закупок и кибербезопасности", - отметил он.

    Мирча Абрудеан парламентская конференция Румыния модель ASAN xidmət
    Rumıniya Azərbaycanın "ASAN xidmət" modelinin tətbiqinə başlayıb
    Romania starts to apply Azerbaijan's ASAN xidmet model

    Последние новости

    11:50

    Самира Мусаева: Азербайджан заплатит углеродный налог за экспорт в ЕС

    Финансы
    11:46

    Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетике

    Энергетика
    11:43

    Турецкая компания может внедрить решения цифровой безопасности на платежном рынке Азербайджана

    Финансы
    11:40

    Представитель Узбекистана: Встреча рабочей группы в Шеки придаст импульс сотрудничеству стран ОЭС

    Внешняя политика
    11:38

    Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минут

    Это интересно
    11:30

    В Баку пройдет Глобальный день молодежи

    ИКТ
    11:19

    Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане

    Другие страны
    11:16

    Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодок

    Другие страны
    11:10

    Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmət

    Внешняя политика
    Лента новостей