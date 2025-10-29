Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmət.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Сената Румынии Мирча Абрудеан на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

Он предложил наладить сотрудничество между парламентскими комитетами двух стран.

"Модель ASAN xidmət Азербайджана в сфере цифровизации уже применяется в нашей стране. Также мы можем создать совместную парламентскую группу для укрепления сотрудничества в сфере цифрового удостоверения личности, государственных закупок и кибербезопасности", - отметил он.