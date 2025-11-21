Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 15:55
    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Создание Центра медиамастерства D-8 в Баку является необходимой и своевременной инициативой.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель телеканала Pakistan TV Адил Шахзеб на медиафоруме D-8 в Баку.

    Он подчеркнул, что Азербайджан, недавно присоединившийся к D-8, пользуется глубоким уважением в Пакистане, а две страны связывают тесные дружеские отношения и общие ценности.

    "Я полностью поддерживаю инициативу о создании Центра медиамастерства D-8 в Баку. Как человек, проработавший в медиа более двадцати лет, я искренне рад появлению столь необходимого проекта", - отметил Адил Шахзеб.

    Глава Pakistan TV указал, что современные вызовы превращают стратегические коммуникации и антикризисное управление в ключевые элементы национальной безопасности, публичной дипломатии и эффективного медиаговернанса.

    "Каждый пакистанский журналист за последние шесть месяцев фактически стал экспертом по кризисному управлению в сфере стратегических коммуникаций. Для меня честь выступать на этой панели, ведь сегодня это направление находится в центре внимания в мире, где информация играет первостепенную роль", - добавил он.

