Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

Создание Центра медиамастерства D-8 в Баку является необходимой и своевременной инициативой.

Как передает Report, об этом заявил руководитель телеканала Pakistan TV Адил Шахзеб на медиафоруме D-8 в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан, недавно присоединившийся к D-8, пользуется глубоким уважением в Пакистане, а две страны связывают тесные дружеские отношения и общие ценности.

"Я полностью поддерживаю инициативу о создании Центра медиамастерства D-8 в Баку. Как человек, проработавший в медиа более двадцати лет, я искренне рад появлению столь необходимого проекта", - отметил Адил Шахзеб.

Глава Pakistan TV указал, что современные вызовы превращают стратегические коммуникации и антикризисное управление в ключевые элементы национальной безопасности, публичной дипломатии и эффективного медиаговернанса.

"Каждый пакистанский журналист за последние шесть месяцев фактически стал экспертом по кризисному управлению в сфере стратегических коммуникаций. Для меня честь выступать на этой панели, ведь сегодня это направление находится в центре внимания в мире, где информация играет первостепенную роль", - добавил он.