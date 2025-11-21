İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Pakistan TV-nin rəhbəri Bakıda D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzinin yaradılmasını dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 16:44
    Pakistan TV-nin rəhbəri Bakıda D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzinin yaradılmasını dəstəkləyib

    Bakıda D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzinin yaradılması zəruri və vaxtında olan təşəbbüsdür.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Bakıda D-8 media forumunda Pakistan TV kanalının rəhbəri Adil Şahzeb bildirib.

    O vurğulayıb ki, D-8-ə yeni qoşulan Azərbaycan Pakistanda dərin hörmətə malikdir və iki ölkə arasında sıx dostluq əlaqələri və ortaq dəyərlər mövcuddur.

    "Mən Bakıda D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsünü tam dəstəkləyirəm. Media sahəsində iyirmi ildən çox təcrübəyə malik bir insan kimi, mən belə zəruri bir layihənin meydana gəlməsindən səmimiyyətlə şadam", - deyə Adil Şahzeb qeyd edib.

    Pakistan TV-nin rəhbəri bildirdi ki, müasir çağırışlar strateji kommunikasiyaları və böhran idarəetməsini milli təhlükəsizlik, ictimai diplomatiya və effektiv media idarəetməsinin əsas elementlərinə çevirir.

    "Son altı ayda hər bir pakistanlı jurnalist faktiki olaraq strateji kommunikasiya sahəsində böhran idarəetməsi üzrə ekspertə çevrilib. Məlumatın ön planda olduğu bir dünyada bu gün diqqət mərkəzində olan bu sahədə bu paneldə çıxış etmək mənim üçün şərəfdir", - deyə o, əlavə edib.

    D-8 Media Forumu Pakistan
    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Son xəbərlər

    18:05

    Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:00

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın köməyini və qarşılıqlı olaraq suverenliyin dəstəyini qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    17:53
    Foto

    Sabunçu Tibb Mərkəzində süni oynağın qoyulması əməliyyatına başlanılıb

    Sağlamlıq
    17:53
    Foto

    Daşkənddə Özbəkistan–Azərbaycan Gənclər Konfransı keçirilib

    Xarici siyasət
    17:49

    Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib

    Region
    17:48

    Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilib

    Sosial müdafiə
    17:41

    Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:40

    Azər Həşimov: "Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti