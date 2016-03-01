Руководитель Аппарата омбудсмена: В Азербайджане созданы все условия для реализации прав человека в Интернете

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Интернет является свободным пространством, где люди получают возможность выражать свое мнение, реализуют свободу получения информации, а также другие возможности.

Как сообщает Report, об этом, выступая на конференции "Интернет и права человека", организованной в рамках проекта Свобода выражения и свобода медиа в Азербайджане, заявил руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы.

По его словам, в Азербайджане созданы все условия для реализации своих прав в Интернете. Кроме этого, он напомнил, что в стране был создан портал "Электронное правительство", посредством которого люди могут обращаться в госорганы: "Кроме того, была модифицирована веб-страница омбудсмена, после чего граждане могут в упрощенной форме, через "Электронное правительство", написать свои обращения".

А.Сафиханлы также отметил, что иногда при реализации одних прав нарушаются права других, например такие, как личная неприкосновенность: "Еще одним вызывающим обеспокоенность моментом является соблюдение прав детей в интернет-пространстве. Многие пользователи в Интернете - это молодежь до 15 лет, и некоторая информация может навредить им, однако радует тот факт, что провайдеры в стране блокируют подобную вредоносную информацию, которая может довести детей до состояния самоубийства".