    Ругинене: Партнерство ЕС и Азербайджана важно для безопасности и стабильности

    Внешняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 12:36
    Литва выступает за углубление отношений между Европейским союзом и Азербайджаном, считая это важным фактором взаимного укрепления безопасности, стабильности и экономического благополучия.

    Как сообщает Report, об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, комментируя сегодняшнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    Глава правительства поблагодарила азербайджанского лидера за оказанное гостеприимство и отметила заинтересованность Вильнюса в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

    "Литва выступает за развитие отношений между ЕС и Азербайджаном, считая это важным фактором укрепления безопасности, стабильности и экономического благополучия обеих сторон, и рассматривает энергетическое сотрудничество как один из ключевых приоритетов", - написала Ругинене в соцсети Х.

    По словам Ругинене, на фоне растущей нестабильности и продолжающейся войны между РФ и Украиной взаимодействие между странами приобретает особое значение.

    Она также заявила, что Литва твердо поддерживает усилия по достижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, приветствует достигнутый прогресс и выступает за сохранение стабильности в регионе Южного Кавказа.

    İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyir
    Inga Ruginienė: Lithuania supports closer EU-Azerbaijan ties

    Последние новости

    13:29

    Пашинян: Казахстан проявляет интерес к проекту TRIPP

    В регионе
    13:26

    Народный писатель Анар: Азербайджан и Узбекистан проводят единую политическую линию

    Внешняя политика
    13:25

    Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 12 %

    Бизнес
    13:20
    Фото

    В НОК вручили новые олимпийские медали двум спортсменам взамен испорченных

    Индивидуальные
    13:15

    На освобожденных территориях около 800 жителей создали малый бизнес по программе самозанятости

    Социальная защита
    13:14
    Фото

    Али Асадов обсудил с литовской коллегой сотрудничество по Среднему коридору

    Внешняя политика
    13:10

    Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июне

    В регионе
    13:07

    Врач приговорена к ограничению свободы за смерть пациентки в "Йени Клиника"

    Происшествия
    13:03

    Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

    Экология
    Лента новостей