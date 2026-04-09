Ругинене: Партнерство ЕС и Азербайджана важно для безопасности и стабильности
- 09 апреля, 2026
- 12:36
Литва выступает за углубление отношений между Европейским союзом и Азербайджаном, считая это важным фактором взаимного укрепления безопасности, стабильности и экономического благополучия.
Как сообщает Report, об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, комментируя сегодняшнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Глава правительства поблагодарила азербайджанского лидера за оказанное гостеприимство и отметила заинтересованность Вильнюса в дальнейшем развитии двусторонних отношений.
"Литва выступает за развитие отношений между ЕС и Азербайджаном, считая это важным фактором укрепления безопасности, стабильности и экономического благополучия обеих сторон, и рассматривает энергетическое сотрудничество как один из ключевых приоритетов", - написала Ругинене в соцсети Х.
По словам Ругинене, на фоне растущей нестабильности и продолжающейся войны между РФ и Украиной взаимодействие между странами приобретает особое значение.
Она также заявила, что Литва твердо поддерживает усилия по достижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, приветствует достигнутый прогресс и выступает за сохранение стабильности в регионе Южного Кавказа.
Thank you @presidentaz Ilham Aliyev for the warm welcome to Baku.— Inga Ruginienė (@IRuginiene) April 9, 2026
It is a pleasure to have the opportunity to further develop relations between Lithuania and Azerbaijan.
Lithuania supports closer EU-Azerbaijan ties to strengthen security, stability, and economic prosperity for… pic.twitter.com/SHI4fwoXPX