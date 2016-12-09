Российский сенатор: Невозможно далее затягивать решение карабахского вопроса

Москва. 9 декабря.REPORT.AZ/ Любой региональный конфликт может превратиться в гораздо большее, чем просто региональный, и Сирия с Ираком тому примером.

Как передает Report, об этом заявил член Совета Федерации России Игорь Морозов, выступая на круглом столе в Москве, посвященном 25-летию независимости Азербайджана.

"Не может Карабахский конфликт так долго решаться, невозможно это далее затягивать. Ведь в мирное время там продолжают гибнуть люди. Любой региональный конфликт может превратиться в гораздо большее, чем просто региональный, и Сирия с Ираком тому подтверждение. Люди имеют право жить и развиваться в родной стране в мире и благополучии", - отметил российский сенатор.

Говоря о взаимоотношениях между Россией и Азербайджаном И.Морозов отметил, что наши взаимоотношения претерпели много коллизий.

"Для нас очень важно, чтобы русский язык поддерживался. Это средство межнационального общения. Уже в будущем историки скажут, имели ли мы возможность для развития в составе СССР. Но история не имеет обратной силы, поэтому развиваем взаимоотношения исходя из сегодняшнего дня", - сказал сенатор.

Он также выразил удовлетворение возможностью взаимодействия Азербайджана и России на различных площадках, в том числе и на межпарламентском уровне.

"Уровень наших взаимоотношений во многом зависит и от нас, парламентариев, является частью нашей работы", - добавил И.Морозов.

Сенатор также отметил уровень взаимодействия и в других сферах, таких как культура и туризм.

"Азербайджанский туристический кластер уже предлагает обслуживание мирового уровня. И у нас это вызывает огромное чувство гордости. Потому что наши соседи смогли за короткое время создать такие условия и пригласить туристов со всего мира", - указал И.Морозов.