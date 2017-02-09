Российский политолог: МИД РФ допускает двойные стандарты в вопросе блогера Александра Лапшина

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России допускает двойные стандарты в вопросе блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции российский политолог, историк Олег Кузнецов.

"Российский МИД допускает двойные стандарты по той причине, что оно не поднимало вопрос задержания армянской стороной гражданина РФ Дильгама Аскерова. Министерство юстиции Беларуси добросовестно выполнило свой долг, напомнив МИД РФ конституционную обязанность - защищать граждан своей страны. Когда поднимается вопрос о Лапшине, должен быть также поднят вопрос и об Аскерове", - заявил О.Кузнецов.

Политолог подчеркнул, что блогер вел идеологическую пропаганду на стороне Армении против Азербайджана, "пытаясь по заданию армян издеваться над Азербайджаном".

Наряду с этим, он отметил попытки политизировать этот вопрос и вбить клин в отношения России и Азербайджана: "Он будет первым иностранцем в черном списке, который будет отбывать наказание за посещение оккупированных территорий".