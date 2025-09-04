Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ
Израиль и Азербайджан готовят организацию до конца 2025 года нескольких встреч на высоком уровне.
Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.
"Мы работаем над организацией нескольких встреч на высоком уровне, и встреч делегаций. У нас пока нет точных дат и подтверждений, но мы усердно работаем над этим", - сказал Краус.
Он также подчеркнул, что это может произойти до конца года.
"Мы надеемся, что это произойдет до конца года. Мы рассматриваем все аспекты отношений, то есть от самого высокого уровня и выше, а также на уровне бизнес делегаций", - сказал он.
