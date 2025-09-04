İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Səfir: İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli səfər hazırlayır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 16:42
    İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli görüşün təşkilini hazırlayır.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Kraus bildirib.

    "Biz bir neçə yüksək səviyyəli görüşün və nümayəndə heyətlərinin görüşlərinin təşkili üzərində işləyirik. Hələ ki, dəqiq tarixlərimiz və təsdiqlərimiz yoxdur, lakin biz bu istiqamətdə səylə çalışırıq", - R.Kraus bildirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, bu, ilin sonunadək baş verə bilər.

    "Ümid edirik ki, bu, ilin sonunadək baş verəcək. Biz münasibətlərin bütün aspektlərini, yəni ən yüksək səviyyədə, həmçinin biznes nümayəndə heyətləri səviyyəsində nəzərdən keçiririk", - səfir qeyd edib.

    Ronen Kraus diplomatik əlaqələr İsrail səfirliyi Azərbaycan yüksək səviyyəli səfərlər İsrail
    Rus Versiası Rus Versiası
    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Ronen Krausz: Israel, Azerbaijan preparing several high-level visits by end of 2025

