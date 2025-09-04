Səfir: İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli səfər hazırlayır - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
04 sentyabr, 2025
- 16:42
İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli görüşün təşkilini hazırlayır.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Kraus bildirib.
"Biz bir neçə yüksək səviyyəli görüşün və nümayəndə heyətlərinin görüşlərinin təşkili üzərində işləyirik. Hələ ki, dəqiq tarixlərimiz və təsdiqlərimiz yoxdur, lakin biz bu istiqamətdə səylə çalışırıq", - R.Kraus bildirib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, bu, ilin sonunadək baş verə bilər.
"Ümid edirik ki, bu, ilin sonunadək baş verəcək. Biz münasibətlərin bütün aspektlərini, yəni ən yüksək səviyyədə, həmçinin biznes nümayəndə heyətləri səviyyəsində nəzərdən keçiririk", - səfir qeyd edib.
