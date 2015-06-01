Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Я получил информацию, что приостановлено действие мандата представителя ОБСЕ в Азербайджане Алексиса Шахтахтинского".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

"В дипломатических кругах основной причиной этого считают позицию посла США в ОБСЕ. Посол США в ОБСЕ Даниэль Баэр упрекнул Алексиса Шахтахтинского в том, что он сфотографировался с главой государства. Выходит, если бы Алексис Шахтахтинский сфотографировался с послом Баэром, это было бы успешным для его будущей карьеры", - написал Н.Мамедов на странице в Twitter.