Рига приветствовала соглашение между Баку и Ереваном

"Латвия приветствовала достигнутое соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией".
Как передает Report, об этом в социальной сети сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"Приветствую соглашение между Арменией и Азербайджаном, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года о делимитации границ между двумя странами", - отметила она.
Дипломат подчеркнула, что это "важный шаг на пути к устойчивому мирному соглашению" между Баку и Ереваном.
Напомним, что 19 апреля была достигнута договоренность с Арменией о возвращении четырех сел Газахского района Азербайджану.