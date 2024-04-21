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Рига приветствовала соглашение между Баку и Ереваном

Рига приветствовала соглашение между Баку и Ереваном "Латвия приветствовала достигнутое соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией".
Внешняя политика
21 апреля 2024 г. 03:42
Рига приветствовала соглашение между Баку и Ереваном

"Латвия приветствовала достигнутое соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией".

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Приветствую соглашение между Арменией и Азербайджаном, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года о делимитации границ между двумя странами", - отметила она.

Дипломат подчеркнула, что это "важный шаг на пути к устойчивому мирному соглашению" между Баку и Ереваном.

Напомним, что 19 апреля была достигнута договоренность с Арменией о возвращении четырех сел Газахского района Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке Riqa Bakı ilə İrəvan arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb

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