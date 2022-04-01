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Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан

Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан ООН будет продолжать поддерживать Азербайджан и помогать обеспечивать безопасное возвращение вынужденных переселенцев на свои земли.
Внешняя политика
1 апреля 2022 г. 10:49
Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан

ООН будет продолжать поддерживать Азербайджан и помогать обеспечивать безопасное возвращение вынужденных переселенцев на свои земли.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН Владанка Андреева на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

"Несмотря на работы по разминированию по всему миру, мины продолжают оставаться серьезной проблемой. За последние полтора года в Азербайджане зафиксировано более 100 жертв мин", отметила она.

Резидент-координатор ООН призвала к активизации сотрудничества в вопросе разминирования, отметив, что агентства ООН давно сотрудничают с ANAMA. По ее словам, разминирование необходимо для развития сельского хозяйства и других сфер на освобожденных территориях.

Она напомнила, что нынешний год очень важен для сотрудничества - в этом году отмечается 30-летие установления отношений между Азербайджаном и ООН.

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Версия на английском языке Resident coordinator: UN to continue to support Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına təhlükəsiz qayıtmasına kömək edəcək

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