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Реван Гасанов: В Азербайджане будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии

Реван Гасанов: В Азербайджане будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии Будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 13:24
Реван Гасанов: В Азербайджане будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии

Будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов на пресс-конференции в преддверии мероприятия на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, каждый из этих фильмов будет направлен в международные организации: "В то же время ежегодно издаются книги, которые рассылаются во многие профильные центры для повышения осведомленности".

Гасанов добавил, что 60-70% участников, которые прибудут на мероприятие по исламофобии, не из мусульманских стран:

"В конференции примут участие представители не только исламско-мусульманской общины, но и других религиозных конфессий, таких как христианство, иудаизм и другие. Это не религиозная, а научная конференция, и ее цель - устранение давления, направленного на религию".

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Версия на английском языке Ravan Hasanov: Azerbaijan to produce films on Islamophobia
Версия на азербайджанском языке İslamofobiya ilə bağlı filmlər hazırlanır

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