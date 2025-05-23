Реван Гасанов: В Азербайджане будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии

Будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии.

Будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов на пресс-конференции в преддверии мероприятия на тему "Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, каждый из этих фильмов будет направлен в международные организации: "В то же время ежегодно издаются книги, которые рассылаются во многие профильные центры для повышения осведомленности".

Гасанов добавил, что 60-70% участников, которые прибудут на мероприятие по исламофобии, не из мусульманских стран:

"В конференции примут участие представители не только исламско-мусульманской общины, но и других религиозных конфессий, таких как христианство, иудаизм и другие. Это не религиозная, а научная конференция, и ее цель - устранение давления, направленного на религию".