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    Госдепартамент США: Решение президента Азербайджана о помиловании является шагом в правильном направлении

    Официальный представитель госдепартамента призвал соблюдать основные свободы в стране

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ "Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать 87 человек, включая десятерых, которые, как считается, получили наказание за гражданский активизм, является шагом в правильном направлении". Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Джефф Ратке на брифинге в Вашингтоне.

    Он призвал продолжить работу в этом направлении и соблюдать основные свободы в стране. 

    Напомним, 29 декабря президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании. Согласно распоряжению были помилованы 87 заключенных. 

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