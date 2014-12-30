Госдепартамент США: Решение президента Азербайджана о помиловании является шагом в правильном направлении

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ "Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать 87 человек, включая десятерых, которые, как считается, получили наказание за гражданский активизм, является шагом в правильном направлении". Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Джефф Ратке на брифинге в Вашингтоне.

Он призвал продолжить работу в этом направлении и соблюдать основные свободы в стране.

Напомним, 29 декабря президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании. Согласно распоряжению были помилованы 87 заключенных.