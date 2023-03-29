Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля

Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле стало важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.

Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле стало важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня по итогам встречи с израильским коллегой Эли Коэном.

Он отметил, что отношения между странами развивались на протяжении последних 30-ти лет в различных областях. В частности, Азербайджан и Израиль активно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и энергетики.

Он также отметил важную роль проживающей в Азербайджане еврейской общины и азербайджанской общины Израиля в укреплении двусторонних связей.

По словам главы МИД, регулярные встречи между официальными лицами Азербайджана и Израиля также содействует развитию сотрудничества.

Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве состоится открытие посольства Азербайджана.

На церемонии открытия будут участвовать министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, ряд азербайджанских депутатов, а также глава межпарламентской группы "Азербайджан-Израиль" Анатолий Рафаилов.