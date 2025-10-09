Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Рехман Чишти: Лидеры Азербайджана и Армении добились исторического достижения в Вашингтоне

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:06
    Рехман Чишти: Лидеры Азербайджана и Армении добились исторического достижения в Вашингтоне

    Лидеры Азербайджана и Армении добились исторического достижения в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, об этом сказал бывший член британского парламента, парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Рехман Чишти на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку.

    Он отметил, что данное достижение является важным шагом вперед в прояснении судеб азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта: "Это также важно для сближения народов".

    "Хотел бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за его усилия на международных площадках по выяснению судеб пропавших без вести. В 2023–2024 годах Азербайджан провел международную конференцию по пропавшим без вести, что является ярким примером внимания Азербайджана к данной проблеме", - добавил он.

    Рехман Чишти пропавшие без вести Ильхам Алиев Вашингтонские соглашения
