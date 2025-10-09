Рехман Чишти: Лидеры Азербайджана и Армении добились исторического достижения в Вашингтоне

Лидеры Азербайджана и Армении добились исторического достижения в Вашингтоне.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший член британского парламента, парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Рехман Чишти на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку.

Он отметил, что данное достижение является важным шагом вперед в прояснении судеб азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта: "Это также важно для сближения народов".

"Хотел бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за его усилия на международных площадках по выяснению судеб пропавших без вести. В 2023–2024 годах Азербайджан провел международную конференцию по пропавшим без вести, что является ярким примером внимания Азербайджана к данной проблеме", - добавил он.